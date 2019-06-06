Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Противолодочная авиация РФ провела учения в Баренцевом море 

News.ru 1 час назад
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com
Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и пилоты корабельных вертолётов Ка-27, служащие в составе морской авиации Северного флота России, отработали применение противолодочного оружия на полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.
Офицеры выполнили обнаружение подлодок и надводных кораблей условного противника и проследили за ними с помощью радиолокационных и гидроакустических средств.
После завершения тренировок, экипажи отработали применение противолодочных комплексов: глубинных бомб и торпед, говорится на официальном сайте Минобороны РФ.
Одними из наиболее сложных элементов пилотажа, которые демонстрировали лётчики при возвращении на аэродромы, стали заход на посадку по дублирующим приборам и системам, а также управление техникой с имитацией отказа двигателей.
Ранее News.ru сообщал, что боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа провели учения на территории Сибири. Согласно замыслу манёвров, противник намеревался нанести массированный ракетно-бомбовый удар по объектам инфраструктуры.
News.ru: последние новости
Российские вертолёты в Крыму включают РЭБ из-за угрозы провокаций Германия приступила к разработке гиперзвуковых ракет США заявили Турции о «неприемлемых рисках» из-за российских С-400
Комментарии
Армия , Войска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: украинцы требуют у России миллиарды86
Не отвечать на обстрел: Кучма объяснился за Донбасс171
В «предательстве» Зеленского нашли российский след3
Врачи приняли решение по Алибасову13
Путин призвал держать на контроле «огненного змея»6
Видео
03:33
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США
Политика
00:43
В Москве может появиться Саратовский вокзал
Новости Москвы
03:52
Алибасов составил новое завещание
Шоу-бизнес
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
03:37
Федосееву-Шукшину не пускают к Алибасову
Шоу-бизнес
00:24
В метро заметили балалаечников
Новости Москвы
05:10
Раскрыты подробности переговоров по Донбассу
В мире Конфликты
04:55
Конец блокаде? Для Донбасса придумали план
Украина Статьи
01:04
Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая
Политика
00:30
Робкий десантник испугался прыгать с парашютом
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение