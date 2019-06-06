Противолодочная авиация РФ провела учения в Баренцевом море

Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и пилоты корабельных вертолётов Ка-27, служащие в составе морской авиации Северного флота России , отработали применение противолодочного оружия на полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Офицеры выполнили обнаружение подлодок и надводных кораблей условного противника и проследили за ними с помощью радиолокационных и гидроакустических средств.

После завершения тренировок, экипажи отработали применение противолодочных комплексов: глубинных бомб и торпед, говорится на официальном сайте Минобороны РФ.

Одними из наиболее сложных элементов пилотажа, которые демонстрировали лётчики при возвращении на аэродромы, стали заход на посадку по дублирующим приборам и системам, а также управление техникой с имитацией отказа двигателей.

Ранее News.ru сообщал, что боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа провели учения на территории Сибири. Согласно замыслу манёвров, противник намеревался нанести массированный ракетно-бомбовый удар по объектам инфраструктуры.