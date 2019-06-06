Пентагон заявил о «неприемлемых для США рисках» из-за покупки Турцией С-400

Покупка Турцией С-400 создает неприемлемые риски для США , Вашингтон надеется, что Анкара откажется от этих систем, заявил и.о. помощника главы Пентагона Эндрю Винтернитц.

"С нашей точки зрения, покупка Турцией С-400 создает неприемлемые риски для США", — сказал он, выступая на форуме в Вашингтоне, посвященном оборонной политике ЕС.

По его словам, США "постоянно говорят с Анкарой" по этому вопросу.

"Мы продолжаем эти дискуссии", — добавил Винтернитц и подчеркнул, что, с точки зрения США, приобретение Турцией систем С-400 "несовместимо с обязательствами в рамках НАТО".

На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз предложил Трампу создать совместную рабочую группу по С-400, от покупки которых Вашингтон отговаривает Анкару. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.

США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.