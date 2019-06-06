Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон заявил о «неприемлемых для США рисках» из-за покупки Турцией С-400 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Покупка Турцией С-400 создает неприемлемые риски для США, Вашингтон надеется, что Анкара откажется от этих систем, заявил и.о. помощника главы Пентагона Эндрю Винтернитц.
"С нашей точки зрения, покупка Турцией С-400 создает неприемлемые риски для США", — сказал он, выступая на форуме в Вашингтоне, посвященном оборонной политике ЕС.
По его словам, США "постоянно говорят с Анкарой" по этому вопросу.
"Мы продолжаем эти дискуссии", — добавил Винтернитц и подчеркнул, что, с точки зрения США, приобретение Турцией систем С-400 "несовместимо с обязательствами в рамках НАТО".
На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз предложил Трампу создать совместную рабочую группу по С-400, от покупки которых Вашингтон отговаривает Анкару. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.
США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
Последние новости
В Совфеде назвали условие возвращения Крыма Украине Экс-министр Украины рассказал, как Киев обманывал Москву ФБР опубликовало документы по исследованию снежного человека
Комментарии
Армия , США , ЕС , Пентагон , НАТО , Анкара , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: украинцы требуют у России миллиарды86
Не отвечать на обстрел: Кучма объяснился за Донбасс171
В «предательстве» Зеленского нашли российский след3
Врачи приняли решение по Алибасову13
Путин призвал держать на контроле «огненного змея»6
Видео
03:33
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США
Политика
00:43
В Москве может появиться Саратовский вокзал
Новости Москвы
03:52
Алибасов составил новое завещание
Шоу-бизнес
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
03:37
Федосееву-Шукшину не пускают к Алибасову
Шоу-бизнес
00:24
В метро заметили балалаечников
Новости Москвы
05:10
Раскрыты подробности переговоров по Донбассу
В мире Конфликты
04:55
Конец блокаде? Для Донбасса придумали план
Украина Статьи
01:04
Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая
Политика
00:30
Робкий десантник испугался прыгать с парашютом
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение