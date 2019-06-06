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Маневры F-35A показали из кабины 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Reuters
Пилот ВВС США Эндрю Олсон снял панорамное видео маневров из кабины своего истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, сообщает The Aviationist. Соответствующий ролик доступен на Facebook.
Издание отмечает, что демонстрационный полет F-35A Lightning II над Майами-Бич (штат Флорида) прошел 26 мая в рамка Hyundai Air & Sea Show.
28 мая два F-35 Lightning II 56-го истребительного крыла ВВС США 28 мая в ходе учебного полета над авиабазой Люк в Аризоне оставили в небе конденсационный след, напоминающий пенис..
В январе F-35A Lightning II на авиабазе Люк показал фигуры высшего пилотажа.
В ноябре 2018 года испанский военно-транспортный самолет Airbus A400M начертил в небе над Кадисским заливом изображение «пениса в коробке» (по шуточной песне Dick in a Box («Пенис в коробке») популярного американского комик-трио The Lonely Island).
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