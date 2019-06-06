Россия не подвергает сомнению право Токио обеспечивать безопасность любыми методами, но у Москвы есть озабоченности по военному сотрудничеству Японии с США, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не подвергаем, еще раз повторяю, сомнению права Японии обеспечить свою безопасность так, как она считает нужным это сделать, мы исходим из того, что японская сторона будет с уважением относиться и к нашим озабоченностям. Это предмет переговоров, предмет неспешного, экспертного обсуждения", — сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.