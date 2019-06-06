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Разведчики США массово заинтересовались границами России 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сразу несколько американских самолетов-разведчиков совершили полеты вдоль границ России в четверг, 6 июня. Об этом говорится в Twitter-аккаунте PlaneRadar, который отслеживает вылеты военной авиации.
Вдоль черноморского побережья России разведку проводит патрульный самолет Военно-морских сил США Lockheed ЕР-3Е Aries II. Он взлетел с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, проследовал мимо Крыма примерно до Новороссийска, а затем развернулся. После он совершил несколько кругов в районе Севастополя.
В районе Крымского полуострова работает также самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США Boeing RC-135V Rivet Joint. Он также вылетел с авиабазе на Крите.
Еще один Rivet Joint американских ВВС поднялся с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Он проводит разведку вдоль Калининградской области.
Кроме того, у западных границ России полет совершает стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk. Он вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия и изучает Псковскую и Ленинградскую области с территорий Латвии и Эстонии.
Также сообщается, что акваторию Черного моря патрулирует американский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
РИА Новости отмечает, что в последнее время иностранные беспилотники и разведывательные самолеты все чаще появляются у российских границ.
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Комментарии
Армия , Boeing , РИА Новости , Крит , Новороссийск , Республика Крым , США
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