Разведчики США массово заинтересовались границами России 

Сразу несколько американских самолетов-разведчиков совершили полеты вдоль границ России в четверг, 6 июня. Об этом говорится в Twitter-аккаунте PlaneRadar, который отслеживает вылеты военной авиации.
Вдоль черноморского побережья России разведку проводит патрульный самолет Военно-морских сил США Lockheed ЕР-3Е Aries II. Он взлетел с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, проследовал мимо Крыма примерно до Новороссийска, а затем развернулся. После он совершил несколько кругов в районе Севастополя.
13:35 мск. pic.twitter.com/5qHMe6yXmc— PlaneRadar (@ua4wiy_) 6 июня 2019 г.
В районе Крымского полуострова работает также самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США Boeing RC-135V Rivet Joint. Он также вылетел с авиабазе на Крите.
Еще один Rivet Joint американских ВВС поднялся с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Он проводит разведку вдоль Калининградской области.
Кроме того, у западных границ России полет совершает стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk. Он вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия и изучает Псковскую и Ленинградскую области с территорий Латвии и Эстонии.
Также сообщается, что акваторию Черного моря патрулирует американский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
РИА Новости отмечает, что в последнее время иностранные беспилотники и разведывательные самолеты все чаще появляются у российских границ.