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Германия создаст гиперзвуковое оружие против России 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Ведомство по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации Бундесвера в 2018 году запустило национальную программу по созданию гиперзвукового оружия, сообщил Die Welt руководитель отдела сбыта европейской компании MBDA в Германии Петер Хайльмайер.
По словам менеджера, речь идет о разработке управляемой ракеты, скорость движения которой превысит пять чисел Маха. Создание прототипа оружия планируется завершить в ближайшие три года. Изделие, по словам Хайльмайера, должно противодействовать российским беспилотникам, «ракетам Путина» и «новому российскому танку».
Руководитель отдела сбыта отметил, что создаваемая ракета предназначена исключительно для оборонительных целей, а ее разработка ведется Германией исключительно собственными силами. Тем не менее в перспективе возможно привлечь к работам другие европейские страны, а также интегрировать гиперзвуковую ракету в систему противоракетной обороны (ПРО).
В мае генерал-лейтенант армии США Нил Фургуд заявил, что наземная батарея первого американского гиперзвукового оружия будет включать четыре пусковые установки TEL (Transporter Erector Launcher), каждая из которых будет устанавливаться на прицеп M870.
В марте 2018 года президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию представил, в частности, гиперзвуковое оружие «Авангард» и «Кинжал».
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Армия , Оружие , Владимир Путин , Die Welt , Германия
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