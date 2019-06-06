Германия создаст гиперзвуковое оружие против России

Ведомство по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации Бундесвера в 2018 году запустило национальную программу по созданию гиперзвукового оружия, сообщил Die Welt руководитель отдела сбыта европейской компании MBDA в Германии Петер Хайльмайер.

По словам менеджера, речь идет о разработке управляемой ракеты, скорость движения которой превысит пять чисел Маха. Создание прототипа оружия планируется завершить в ближайшие три года. Изделие, по словам Хайльмайера, должно противодействовать российским беспилотникам, «ракетам Путина» и «новому российскому танку».

Руководитель отдела сбыта отметил, что создаваемая ракета предназначена исключительно для оборонительных целей, а ее разработка ведется Германией исключительно собственными силами. Тем не менее в перспективе возможно привлечь к работам другие европейские страны, а также интегрировать гиперзвуковую ракету в систему противоракетной обороны (ПРО).

В мае генерал-лейтенант армии США Нил Фургуд заявил, что наземная батарея первого американского гиперзвукового оружия будет включать четыре пусковые установки TEL (Transporter Erector Launcher), каждая из которых будет устанавливаться на прицеп M870.