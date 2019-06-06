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Для Путина произведут 76 Су-57 

Lenta.ru + ещё 2 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что российские предприятия смогут произвести 76 истребителей Су-57 до 2028 года. Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас подготовлено производство. У нас Комсомольский-на-Амуре завод является одним из самых перевооруженных и оснащенных, с квалифицированным персоналом, поэтому мы такое количество с тем темпом, который президент поставил, безусловно, сделаем», — сказал Слюсарь.
В мае Путин объявил о планах закупить 76 истребителей пятого поколения Су-57 и завершить поставки до 2028 года. Президент отметил, что необходимо полностью переоснастить новейшими истребителями три авиационных полка. Изначально планировалось закупить всего 16 самолетов, но позже производитель заявил о снижении цены на 20 процентов.
По оценкам, стоимость контракта может достигнуть 170 миллиардов рублей. Это станет крупнейшим в истории авиации заказом и гарантирует полную загрузку мощностей авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре.
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Армия , Оружие , Юрий Слюсарь , ОАК
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