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НАТО вложит $250 млн в расширение военной базы в Польше 

Профиль + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Североатлантический альянс намерен вложить $250 млн в расширение военной базы в местности Повидз в Великопольском воеводстве в центральной части Польши, сообщил 6 июня в эфире Польского телевидения пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский.
«Мы говорим о сумме в четверть млрд долларов, 250 млн долларов, которые будут инвестированы в расширение Повидза, расширение тыла, где может находиться оборудование НАТО», —цитирует Спыхальского ТАСС.
Пресс-секретарь отметил, что «это будет инвестиция НАТО, средства из бюджета НАТО».
На данный момент в Польше размещен многонациональный батальон НАТО в состав которого входят около тысячи военнослужащих, а также на ротационная основа американской танковой бригады численностью около 3,5 тыс. человек.
Ранее стало известно, что в первой половине июня в Польше состоятся крупные международные военные учения «Tobruq Legacy-19». В маневрах задействуют системы ПВО НАТО в Европе.
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Комментарии
Армия , Войска , НАТО , ИТАР-ТАСС , Польша
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