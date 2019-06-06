НАТО вложит $250 млн в расширение военной базы в Польше

Североатлантический альянс намерен вложить $250 млн в расширение военной базы в местности Повидз в Великопольском воеводстве в центральной части Польши , сообщил 6 июня в эфире Польского телевидения пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский.

«Мы говорим о сумме в четверть млрд долларов, 250 млн долларов, которые будут инвестированы в расширение Повидза, расширение тыла, где может находиться оборудование НАТО», —цитирует Спыхальского ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что «это будет инвестиция НАТО, средства из бюджета НАТО».

На данный момент в Польше размещен многонациональный батальон НАТО в состав которого входят около тысячи военнослужащих, а также на ротационная основа американской танковой бригады численностью около 3,5 тыс. человек.

Ранее стало известно, что в первой половине июня в Польше состоятся крупные международные военные учения «Tobruq Legacy-19». В маневрах задействуют системы ПВО НАТО в Европе.