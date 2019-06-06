Пентагон вооружит Тайвань танками и ракетами

Пентагон и госдепартамент США проинформировали Конгресс о возможной сделке с Тайванем по продаже вооружений на сумму $2 млрд Впервые в список поставок включён лучший американский танк M1A2.

При этом пока в нём нет истребителей F-16. Вопрос по ним ещё решается, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

По контракту США обязуются поставить на остров 108 танков, 1240 противотанковых ракет TOW-II, 409 противотанковых ракет Javelin и 250 зенитных ракет Stinger.

Агентство уверено, что данная сделка, если случится, вызовет грозную реакцию Китая. Власти Поднебесной выступают против вооружения тайваньского режима. Подтверждением этого является жёсткая реакция Пекина на поставки в марте 2019 года Тайваню 60 истребителей F-16.