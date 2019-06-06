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Пентагон вооружит Тайвань танками и ракетами 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Пентагон и госдепартамент США проинформировали Конгресс о возможной сделке с Тайванем по продаже вооружений на сумму $2 млрд Впервые в список поставок включён лучший американский танк M1A2.
При этом пока в нём нет истребителей F-16. Вопрос по ним ещё решается, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.
По контракту США обязуются поставить на остров 108 танков, 1240 противотанковых ракет TOW-II, 409 противотанковых ракет Javelin и 250 зенитных ракет Stinger.
Агентство уверено, что данная сделка, если случится, вызовет грозную реакцию Китая. Власти Поднебесной выступают против вооружения тайваньского режима. Подтверждением этого является жёсткая реакция Пекина на поставки в марте 2019 года Тайваню 60 истребителей F-16.
Ранее News.ru сообщал, что министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во время встречи с и. о. главы Пентагона Патриком Шанаханом выразил протест США в связи с недавними экономическими действиями страны в отношении Тайваня, которые подрывают принцип «одного Китая». Политик подчеркнул, что военные Китая готовы защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы страны.
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Комментарии
Армия , Азия , В мире , Оружие , США , Патрик Шанахан , Пентагон , Госдеп США , Bloomberg
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