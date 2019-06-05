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СМИ: США готовятся продать Тайваню оружие на два миллиарда долларов 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: Военное обозрение
Соединенные Штаты готовятся продать Тайваню оружие на два миллиарда долларов. По оценке экспертов, этот шаг может еще более обострить отношения между Вашингтоном и Пекином, которые осложнились в последние месяцы из-за ведущейся двумя странами торговой войны.
США являются единственным поставщиком оружия на Тайвань, который Китай считает своим собственным, и никогда не отказывался от применения силы для установления контроля над самоуправляемым островом.
Неофициальное уведомление о предполагаемой продаже было отправлено в конгресс США, сообщили Reuters четыре источника на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены говорить о возможной сделке.
Потенциальная сделка включает в себя 108 танков General Dynamics Corp M1A2 Abrams на сумму около 2 миллиардов долларов, а также противотанковые боеприпасы, сообщили три источника.
В течение многих лет Тайвань был заинтересован в обновлении существующего арсенала боевых танков американского производства, в который входят танки M60 Patton.
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Комментарии
Армия , Оружие , Reuters , Китай , США
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