Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и Сирия вместе отбомбились по Идлибу 

Lenta.ru + ещё 2 17 минут назад
Фото: Reuters
Военно-воздушные силы Сирии совместно с российской авиацией нанесли массированный удар по сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Al Masdar News.
Отмечается, что удары пришлись на южную часть Идлиба, так как сирийская армия планирует провести там наземную операцию. В ответ джихадисты из группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») начали обстреливать город Мухрада в провинции Хама. Сообщается, что они выпустили несколько ракет и артиллерийских снарядов
4 июня сообщалось, что сирийская армия смогла серьезно продвинуться и захватить три города — Хамират, Карат и Хардан — в северной части провинции Хама, на южной границе провинции Идлиб.
Российские истребители начали наносить авиаудары в провинции Идлиб после провала переговоров с Турцией о прекращении огня.
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки.
Последние новости
Зеленский попросил у США новое оружие Для Путина произведут 76 Су-57 BadComedian согласился на мировую и раскрыл ложь Ксении Собчак
Комментарии
Армия , Башар Асад , Джебхат ан-Нусра , Идлиб , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван простой способ возвращения Крыма Украине
Россия приняла приглашение Нормандии
Украинцы потребовали у России миллиарды долларов514
Умер Александр Кузнецов29
В московском метро произошел сбой
Видео
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
03:37
Федосееву-Шукшину не пускают к Алибасову
Шоу-бизнес
00:24
В метро заметили балалаечников
Новости Москвы
05:10
Раскрыты подробности переговоров по Донбассу
В мире Конфликты
04:55
Конец блокаде? Для Донбасса придумали план
Украина Статьи
01:04
Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая
Политика
00:30
Робкий десантник испугался прыгать с парашютом
Армия
03:41
«Арестован»: Продолжение истории с убийством спецназовца
Криминал
00:46
Самолет приземлился на крышу дома
Происшествия
00:18
При взрыве фейерверков в США пострадали 12 человек
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение