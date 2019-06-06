Россия и Сирия вместе отбомбились по Идлибу

Военно-воздушные силы Сирии совместно с российской авиацией нанесли массированный удар по сирийской провинции Идлиб . Об этом сообщает Al Masdar News.

Отмечается, что удары пришлись на южную часть Идлиба, так как сирийская армия планирует провести там наземную операцию. В ответ джихадисты из группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России « Джабхат ан-Нусры ») начали обстреливать город Мухрада в провинции Хама. Сообщается, что они выпустили несколько ракет и артиллерийских снарядов

4 июня сообщалось, что сирийская армия смогла серьезно продвинуться и захватить три города — Хамират, Карат и Хардан — в северной части провинции Хама, на южной границе провинции Идлиб.

Российские истребители начали наносить авиаудары в провинции Идлиб после провала переговоров с Турцией о прекращении огня.