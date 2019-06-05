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Россия и Китай выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе 

РИА Новости + ещё 1 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия и Китай намерены разработать юридически обязывающий многосторонний документ, гарантирующий неразмещение оружия любого вида на околоземной орбите, а также прилагать усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе, говорится в заявлении лидеров стран по итогам переговоров в Москве.
Россия и Китай подтверждают, что запрет на размещение в космосе оружия любого вида способствует недопущению возникновения серьезной угрозы международному миру и безопасности.
Среди обозначенных мер, которые РФ и Китай намерены предпринять — разработка "юридически обязывающего многостороннего документа, устанавливающего надежные гарантии неразмещения оружия любого вида на околоземной орбите".
"Стороны подтверждают, что Конференция по разоружению, являясь единственным форумом для ведения многосторонних переговоров о разоружении, играет ключевую роль в переговорах о международном соглашении (международных соглашениях) о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве во всех ее аспектах", — говорится в заявлении.
Россия и Китай, как отмечается в тексте заявления, также намерены предпринимать совместные усилия по продвижению международной инициативы о неразмещении оружия в космосе.
"Стороны убеждены, что реализуемые на практике меры транспарентности и доверия способствуют предотвращению размещения оружия в космическом пространстве, но не могут заменить собой переговоры о подписании международно-правовых документов в этой области", — говорится в заявлении.
"Стороны выступают за проведение международным сообществом переговоров по заключению юридически обязывающего многостороннего документа, который предоставлял бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и размещения оружия в космосе, на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов", — говорится в заявлении.
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Армия , Оружие , Политика , Китай , Москва
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