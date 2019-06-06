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В Балтийское море вошли 15 кораблей НАТО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Как минимум 15 боевых кораблей НАТО, в том числе десантный корабль-док ВМС США Fort McHenry, вошли в акваторию Балтийского моря, сообщил источник.
Заход кораблей в Балтику происходил через пролив Большой Бельт в Дании и через Кильский канал в Германии, передает «Интерфакс».
С 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря будут проходить военно-морские учения НАТО BALTOPS 2019 под командованием недавно воссозданного второго оперативного флота ВМС США.
В конце мая в Балтийское море вошел также командный корабль ВМС США «Маунт Уитни».
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Армия , НАТО , Интерфакс , США
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