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Китай успешно запустил ракету-носитель с морской платформы 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Китай присоединился к США и России и стал третьей страной, которая успешно осуществила запуск космической ракеты с морской платформы. Старт состоялся сегодня в Жёлтом море. Аппарат вывел на орбиту пять коммерческих спутников, в том числе два для развёртывания собственной сети глобального интернет-покрытия. Ещё два сателлита были чисто научными.
При этом отмечается, что у Китая все разработки собственные, а проект не поддерживался другими странами. В случае же России и США плавучий космодром «Морской старт» был создан в рамках консорциума, куда входили компании из четырёх стран.
Справедливости ради заметим, что пока масштабы у китайцев поменьше. В качестве стартовой площадки они использовали частное грузовое судно, переоборудованное под такие задачи. Также отметим, что SpaceX уже не раз сажала ракеты на плавучие платформы, хотя до запуска с них дело пока не дошло.
В целом, можно резюмировать, что космические технологии развиваются, несмотря на все проблемы на Земле. Также отметим, что Китай планирует в ближайшие десятилетия сделать все свои ракеты-носители многоразовыми, по аналогии с Falcon 9.
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Комментарии
Армия , Оружие , консорциум "Морской старт" , SpaceX , Китай , США
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