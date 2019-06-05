Китай успешно запустил ракету-носитель с морской платформы

Китай присоединился к США России и стал третьей страной, которая успешно осуществила запуск космической ракеты с морской платформы. Старт состоялся сегодня в Жёлтом море. Аппарат вывел на орбиту пять коммерческих спутников, в том числе два для развёртывания собственной сети глобального интернет-покрытия. Ещё два сателлита были чисто научными.

При этом отмечается, что у Китая все разработки собственные, а проект не поддерживался другими странами. В случае же России и США плавучий космодром «Морской старт» был создан в рамках консорциума, куда входили компании из четырёх стран.

Справедливости ради заметим, что пока масштабы у китайцев поменьше. В качестве стартовой площадки они использовали частное грузовое судно, переоборудованное под такие задачи. Также отметим, что SpaceX уже не раз сажала ракеты на плавучие платформы, хотя до запуска с них дело пока не дошло.

В целом, можно резюмировать, что космические технологии развиваются, несмотря на все проблемы на Земле. Также отметим, что Китай планирует в ближайшие десятилетия сделать все свои ракеты-носители многоразовыми, по аналогии с Falcon 9.