Россия и Китай могут поставить США на колени

США признались в критической зависимости от ряда импортных природных ресурсов, и грозят предпринять беспрецедентные меры, чтобы не оказаться за бортом. Главные ресурсы раздора — это редкоземельные металлы из Китая , уран и титан из России . Одним росчерком пера Пекин и Москва могут поставить промышленность США на колени.

Соединенные Штаты примут «беспрецедентные меры» для обеспечения поставок стратегических и наиболее значимых видов полезных ископаемых, заявил министр торговли США Уилбур Росс в связи с публикацией его министерством представленного президенту межведомственного доклада о поставках стратегических полезных ископаемых.

«Стратегические полезные ископаемые часто не учитывают, но современная жизнь без них была бы невозможна. На основе рекомендаций, подробно изложенных в этом отчете, федеральное правительство примет беспрецедентные меры для обеспечения того, чтобы Соединенные Штаты не были отрезаны от этих стратегических полезных ископаемых», — заявил Росс.

В докладе приводятся «рекомендации по продвижению в области исследований и разработок, увеличению внутренней активности в цепочке поставок, рационализации процесса выдачи соответствующих разрешений и стимулированию роста американской рабочей силы в сфере стратегических полезных ископаемых», отметили в Минторге США. Ранее Министерство внутренней безопасности (МВБ) опубликовало список полезных ископаемых, считающихся критически важными для экономической и национальной безопасности Соединенных Штатов, включая уран, титан и редкоземельные элементы. Всего в этот список входит 35 элементов, в том числе уран, титан и редкоземельные элементы.

«Эти стратегические полезные ископаемые являются необходимыми компонентами для бесчисленного множества устройств, на которые полагаются миллионы американцев, включая смартфоны, самолеты, компьютеры и системы навигации GPS, а также такие экологически чистые технологии, как ветряные турбины, энергосберегающее освещение и аккумуляторы гибридных транспортных средств», — подчеркнули в Минторге США.

«Вряд ли США смогут быстро ликвидировать зависимость от поставок этого сырья из других стран. На это требуется много времени и ресурсов», — считает Ярослав Кабаков из ИК «Финам». Однако США могут предпринять шаги по снижению этой зависимости. В частности, нарастить или создать новое производство у себя в стране, найти новых поставщиков. Возможно, будет введен режим жесткой экономики этих ресурсов и организован их сбор и вторичное использование (особенно это касается редкоземельных металлов), не исключает Кабаков.

Зависимость США от импорта урана, титана и редкоземельных элементов впечатляющая. Причем, речь идет о зависимости от поставок из России и Китая, с которыми Вашингтон ведет экономические войны (путем санкций и введения пошлин).

Так, Вашингтон получает редкоземельные металлы (РЗМ) в основном из Китая, который ежегодно вырабатывает около 105 тыс. тонн редкоземельных металлов, а это около 81% от объемов мировой добычи. Запрет или ограничения на поставки редкоземельных металлов из Китая нанесет непоправимый удар по всему технологическому сектору США.

«На Пекин приходится 90% поставок редкоземельных металлов, и именно китайцы формируют на них цены. Китай доминирует сейчас и будет доминировать на рынке редкоземельных металлов еще как минимум пару десятилетий», — говорил газете ВЗГЛЯД директор компании «ТДМ96», занимающейся продажей в России китайских редкоземельных металлов, Александр Топорков.

Редкоземельные металлы содержатся в каждом телефоне, в каждой машине, в каждом самолете. Так, динамики и спикеры телефонов работают на редкоземельных неодимовых магнитах, высокое содержание РЗМ отмечается в аккумуляторных батареях, а в покрытие самолетов основано на цирконий-иттриевых порошках. Турбины и лопасти вертолетов также покрывают этим составом для увеличения износостойкости и предела старения и температуры. Кроме того, ведется разработка высокопрочных поршневых систем двигателей (как российских, так и американских) с добавлением в алюминий различных легирующих редкоземельных металлов — скандия, эрбия, иттрия.

«Вся продукция Илона Маска, и автомобильная, и космическая, содержит в себе огромное количество редкоземельных соединений. Американская корпорация Molycorp, добывающая редкоземельные металлы, не сможет удовлетворить все потребности даже компаний Маска, не говоря уже обо всех остальных, работающих в области Hi-Tech. А именно они — основные потребители РЗМ», — говорит Топорков.

В руках у России имеется как минимум два оружия против США в сфере полезных ископаемых — это уран и титан.

США — крупнейшие потребители урана, так как в Америке действует целых 99 атомных реакторов. При этом, только 11% урана, который был доставлен в реакторы на АЭС США в 2017 году, произвели в самих Штатах, остальные 89% урана были доставлены из других стран, в том числе из России. По данным американских производителей урана Ur-Energy и Energy Fuels, в 2018 году доля урана, покупаемого в России, Казахстане и Узбекистане, составляла около 40% потребления в США, в то время как доля местных производителей — всего 5%. Остальные 55% шли из других стран, в том числе из Канады.

Россия начала поставки урана американцам еще в 1993 году в рамках специального соглашения ВОУ-НОУ, а с 2015 года в рамках коммерческих контрактов. Причем, ограничения в отношении России уже действуют. Так, дочка Росатома Tenex — может поставлять в США не более 20% от всего импорта урана в страну до 2020 года. При этом, у Tenex имеется 25 контрактов на 6,5 млрд долларов, подписанные с 19 американскими компаниями на поставку урана вплоть до 2028 года.

Россия также является важным поставщиком титана для американской промышленности. По титану США зависят от Москвы еще с советских времен. Ходили даже слухи, что из-за падения импорта титана из СССР в конце 70-х годов американцам даже пришлось использовать на истребителе F-16 вместо титана алюминий там, где это в принципе было возможно. Главные потребители титана — это, конечно, авиастроители. В одном самолете деталей и узлов из титановых сплавах может быть до 45 тонн. При этом, корпорация Boeing ежегодно выпускает по 700-800 самолетов. Растет потребление титана также в такой экзотической сфере как изготовление клюшек для гольфа. Незаменим титан и в медицине.

Российская корпорация «ВСМПО-Ависма» производит треть всего мирового титана для авиапрома, целых 70% своей продукции на продает на экспорт. Компания обеспечивает до 40% потребностей в авиационном титане Boeing и до 60% потребностей Airbus ( EADS ) и до 100% — потребности Embraer. Например, большая часть титановых изделий для новейшего Boeing 787 Dreamliner спроектирована и изготавливается именно в России. В числе клиентов «ВСМПО-Ависма» также Rolls-Royce, Safran, Pratt & Whitney и многие другие компании.

То есть Россия может одним своим решение оставить США без атомной энергетики, погрузив страну во тьму, и уничтожить всю авиационную промышленность США. Китай может похоронить всю высокотехнологичную американскую отрасль.

Однако ни Россия, ни Китай не спешат использовать эти козыри в своих рукавах. И это легко объяснить. Вторая сторона пострадает в этом случае не меньше, чем первая.

Так, если Китай сократит поставки редкоземельных металлов США, то это аукнется всей китайской промышленности. Дело в том, что РЗМ являются сырьем при производстве высококачественных американских чипов, которые считаются лучшими в мире. И главным покупателем этих чипов является Китай. Мировые продажи таких чипов составили 470 млрд долларов, и большая их часть — на 300 млрд долларов — была поставлена в Китай. Это то, что Пекин потеряет, если ударит редкоземельными металлами по США. В целом пострадают обе стороны — американские производители чипов без такого покупателя как Китай просто обанкротятся, а модернизация китайской промышленности без американских чипов серьезно затормозиться.

Похожие проблемы останавливают от резких действий и Москву. «ВСМПО-Ависма» является российским монополистов на титановом рынке, который живет в основном за счет экспорта. Изъяв такого весомого покупателя как США, компания лишится серьезной части доходов. Пострадает целая отрасль и 20 тыс. человек, которые трудятся на предприятии. Все это потребовало бы огромной поддержки от государства. Отказ от поставок урана в США ударит, соответственно, по Росатому.

«Наложение санкций на поставки в этих чувствительных областях (титановые детали и уран) навредят обеим сторонам. Поэтому можно ожидать, что при новой волне санкций эти отрасли обойдут стороной. Вряд ли новая волна санкций дойдет до точки невозврата. Обе стороны понимают возможные последствия слишком радикальных действий», — считает Ростислав Ерзин, аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА.

«Маловероятно, что Россия пойдет на это, в первую очередь потому, что неоднократно на разных уровнях звучали заявления о том, что необходимо нормализовать отношения между РФ и США, восстановить не только политические контакты, но и нарастить товарооборот», — считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Кроме того, найти новые рынки сбыта взамен американскому будет непросто. «Конкуренция в мировой экономике высокая и никто просто так свою долю рынка не отдаст. Процесс поиска новых рынков сбыта может затянуться, что приведет к сокращению деятельности, снижению оборота, уменьшению стоимости компании, может вообще возникнуть вопрос о выживании компании или ее подразделений. К тому же, если наши компании уйдут с какого-то рынка, то не факт, что им удастся туда вернуться впоследствии. Их могут просто больше не пустить на него», — рассуждает Кабаков.

Кроме того, США не пропустят такой удар, а обязательно нанесут ответные меры.

«Причем, это может быть удар по российским компаниям из совершенно других отраслей, которые работают в разных странах, чья продукция хорошо известна. Это приведет не только к потере ими своего места на мировом рынке, но и к ухудшению их финансового положения, сокращению поставок и рабочих мест, в первую очередь, здесь в России», — добавляет собеседник.

Все это справедливо и в отношении КНР, которой вряд ли удастся найти достаточный рынок сбыта для РЗМ внутри страны.