Новые авианосцы США класса Gerald R. Ford оказались несовместимы с истребителями F-35, пишет «Российская газета».
Конгресс США намерен запретить прием авианосца на вооружение, если проблема с совместимостью не будет решена. Комитет по вооруженным силам Палаты представителей включил это положение в законопроект об оборонной политике на 2020 год.
Авианосец John F. Kennedy с бортовым номером CVN-79 должен быть спущен на воду до конца 2019 года и передан флоту в 2024 году. Сейчас корабль находится в состоянии готовности на 90%. На днях на палубу была установлена 588-тонная надстройка-«остров».
По информации издания The Drive, проблема с запуском F-35, скорее всего, связана с электромагнитными катапультами и аэрофинишерами, которыми оснащены авианосцы нового типа.
Они не могут разогнать палубную версию F-35 до взлетной скорости.
Кроме того, у авианосца имеется проблема с лифтами, которые предназначены для подъема боеприпасов на палубу. 11 подъемников отказываются работать в штатном режиме, а без них эксплуатация судна невозможна. Президент США Дональд Трамп поручил решить проблему до конца июля.