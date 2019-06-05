Новейшие авианосцы США оказались несовместимы с F-35

Новые авианосцы США класса Gerald R. Ford оказались несовместимы с истребителями F-35, пишет «Российская газета».

Конгресс США намерен запретить прием авианосца на вооружение, если проблема с совместимостью не будет решена. Комитет по вооруженным силам Палаты представителей включил это положение в законопроект об оборонной политике на 2020 год.

Авианосец John F. Kennedy с бортовым номером CVN-79 должен быть спущен на воду до конца 2019 года и передан флоту в 2024 году. Сейчас корабль находится в состоянии готовности на 90%. На днях на палубу была установлена 588-тонная надстройка-«остров».

По информации издания The Drive, проблема с запуском F-35, скорее всего, связана с электромагнитными катапультами и аэрофинишерами, которыми оснащены авианосцы нового типа.

Они не могут разогнать палубную версию F-35 до взлетной скорости.