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Украина создаст новую базу ВМС в Очакове 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
Фото: ВМС Украины facebook
Украинские СМИ сообщили о создании четвертой базы ВМС страны. Сейчас они есть в Одессе, Николаеве и Бердянске.
Украинские СМИ сообщили о том, что правительство Украины одобрило передислокацию четырех судов военно-морских сил страны из Одессы в Очаков Николаевской области.
Так, «Думская» сообщает, что в Очаков направят средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», буксир «Корец», а также два артиллерийских катера: АКА-02 и «Ровно».
Также в сообщении издания сказано, что по неофициальной информации, в городе на берегу Черного моря в настоящее время создается третья черноморская база украинских ВМС. Напомним, что сегодня базы ВМС Украины дислоцируются в черноморских Одессе, Николаеве, а также в Бердянске на побережье Азовского моря.
Ранее страны НАТО согласовали действия по поддержке Грузии и Украины в Черном море. Планируется обмен информацией, заходы в порты акватории и учения. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, эти меры улучшат осведомленность НАТО о ситуации в Черном море.
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Армия , Войска , Украина , Правительство Украины , НАТО , Бердянск
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