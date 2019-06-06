Украина создаст новую базу ВМС в Очакове

Украинские СМИ сообщили о создании четвертой базы ВМС страны. Сейчас они есть в Одессе, Николаеве и Бердянске

Украинские СМИ сообщили о том, что правительство Украины одобрило передислокацию четырех судов военно-морских сил страны из Одессы в Очаков Николаевской области.

Так, «Думская» сообщает, что в Очаков направят средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», буксир «Корец», а также два артиллерийских катера: АКА-02 и «Ровно».

Также в сообщении издания сказано, что по неофициальной информации, в городе на берегу Черного моря в настоящее время создается третья черноморская база украинских ВМС. Напомним, что сегодня базы ВМС Украины дислоцируются в черноморских Одессе, Николаеве, а также в Бердянске на побережье Азовского моря.