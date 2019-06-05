Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили о создании на Украине новой базы ВМС 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: ВМС Украины
На Украине намерены создать новую базу военно-морских сил в Очакове, сообщает издание "Думская".
Отмечается, что сейчас туда передислоцируются десантный корабль "Юрий Олефиренко", буксир "Корец", а также артиллерийские катера АКА-02 и "Ровно".
Издание со ссылкой на неофициальные источники сообщает, что Очаков станет четвертой после Одессы, Николаева и Бердянска базой ВМС Украины.
Украинские власти неоднократно заявляли, что новая украинская база ВМС будет построена на побережье Азовского моря. При этом в начале мая советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин отметил, что не видит смысла в строительства таких объектов в этом районе.
Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода. В августе 2018 года в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин".
Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.
Последние новости
Савченко прокомментировала итоги визита Зеленского в Брюссель Врач о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов Прогноз из США: в Россию завезут мигрантов из Афганистана и Пакистана
Комментарии
Армия , Войска , Украина , Владимир Зеленский , ФСБ , МИД , Бердянск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нарушили договоренность с Россией по Сирии6
Дипломаты ЕС приняли решение по «крымским санкциям»137
Зеленского обвинили в плагиате14
Зеленский попросил ЕС о наказании чиновников РФ319
Стало известно отношение украинцев к России427
Видео
13:01
Жириновский спрогнозировал будущее Зеленского
Политика
05:45
Зеленского обвинили в плагиате
В мире Украина
03:08
Чернокожий ликвидатор ЧАЭС рассказал об аварии
Общество
03:17
Шоу Малышевой уличили во лжи
Шоу-бизнес
02:46
Дипломаты ЕС приняли решение по «крымским санкциям»
Политика Европа
02:21
Разин вмешался в скандал с отравлением Алибасова
Шоу-бизнес
04:10
Зеленский попросил ЕС о наказании чиновников РФ
В мире Политика
03:58
ДНР и ЛНР сделали предложение Киеву
В мире Политика
01:13
Перед ПМЭФ открылся легальный бордель
Общество
01:04
«Преподнесла внучка Лиды»: кто «отравил» Алибасова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение