СМИ сообщили о создании на Украине новой базы ВМС

На Украине намерены создать новую базу военно-морских сил в Очакове, сообщает издание "Думская".

Отмечается, что сейчас туда передислоцируются десантный корабль "Юрий Олефиренко", буксир "Корец", а также артиллерийские катера АКА-02 и "Ровно".

Издание со ссылкой на неофициальные источники сообщает, что Очаков станет четвертой после Одессы, Николаева и Бердянска базой ВМС Украины.

Украинские власти неоднократно заявляли, что новая украинская база ВМС будет построена на побережье Азовского моря. При этом в начале мая советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин отметил, что не видит смысла в строительства таких объектов в этом районе.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода. В августе 2018 года в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин".