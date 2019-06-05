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Новую самоходку «Лотос» показали в действии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Центральный НИИ точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) продемонстрировал опытный образец 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия (САО) «Лотос», показ состоялся на территории института в Подмосковье.
Машина проехала по территории предприятия, при этом было показано, как вращается башня, изменяется клиренс, опускается и поднимается орудие, передает ТАСС. САО также произвела холостой выстрел.
«Сегодня мы впервые осуществили выкатку опытного образца САО «Лотос». На данный момент, орудие полностью укомплектовано, готово для работы в ручном режиме. Все комплектующие прошли входной контроль, приняты отделом технического контроля и военным представительством. В ближайшее время начнется отработка программного обеспечения систем управления орудия», — процитировала пресс-служба Ростеха индустриального директора корпорации Сергея Абрамова.
«Лотос» разработан для повышения огневой мощи подразделений ВДВ и для замены стоящих на вооружении 120-миллиметровых самоходных артиллерийско-минометных установок 2С9 «Нона».
Машина базируется на шассии БМД-4М, масса составляет 18 тонн, максимальная скорость достигает 70 км/ч. Мощность двигателя — 450 л.с., запас хода САО –не меньше 500 километров.
Орудийный расчет «Лотоса» — это четыре человека, скорострельность орудия — 6-8 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы орудия достигает 13 километров.
Впервые изображение «Лотоса» было опубликовано в январе 2019 года.
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Армия , Оружие , Сергей Абрамов , Ростех , ЦНИИТОЧМАШ , ИТАР-ТАСС , Московская область
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