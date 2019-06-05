Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запуск танка вручную показали на видео 

Российская Газета 1 час назад
Танк, несмотря на все свои особенности — транспортное средство, оснащенное двигателем внутреннего сгорания. Для его быстрого запуска современные боевые машины оснащены несколькими дублирующими друг друга системами. Можно завести двигатель электрическим стартером, можно при помощи сжатого воздуха, есть и другие способы…
Немецкая бронетехника времен Второй Мировой войны имела маховик-накопитель, предназначенный для запуска двигателя без использования аккумулятора или сжатого воздуха. Для этого в задней броне имелось отверстие, куда следовало вставить пусковую рукоятку — русские водители прозвали ее "кривой стартер", — и крутить, постепенно увеличивая частоту вращения. Когда маховик раскручивался, надо было быстро вытащить рукоятку, а затем при помощи особой веревки включить сцепление инерционного маховика с коленвалом двигателя. Если все проделать быстро и умело, силами одного-двух человек вполне возможно было запустить массивный танковый двигатель мощностью в несколько сотен лошадиных сил.
Инерционными маховиками оснащались самоходки Stug, танки Tiger, Tiger II и Pantera. Их преимущество перед "кривым стартером", соединенным непосредственно с коленвалом — отсутствие риска сломать палец или получить удар рукояткой в лоб при детонации топливной смеси в цилиндрах.
Однако, как следует из опубликованного видео, есть еще более экзотические способы привести гусеничную бронетехнику в движение. Как минимум однажды советскую самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" завели "с толкача", словно малолитражку. Чтобы сдвинуть с места и разогнать бронированную машину весом 15,7 тонны понадобились усилия шести человек. Завести САУ удалось со второй попытки. "Почему-то я не сомневался, что это русские", — написал комментатор видео.
Российская Газета: последние новости
Стали известны подробности разработки российского аналога "Мистраля" Новые авианосцы США оказались несовместимы с самолетами Китай осуществил свой первый космический пуск с морской платформы
Комментарии
Армия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский обратился к руководству России413
Пока вы спали: настала расплата за отмену роуминга146
Долететь до Берлина не удалось103
Новые жертвы ядовитого озера9
США выдвинули ультиматум Турции из-за «Триумфов»61
Видео
00:38
В Химках голуби терроризируют жильцов дома
Общество
02:09
Атаку курдов на протурецких джихадистов показали на видео
Армия Ближний Восток
07:01
Си Цзиньпин прибыл в Москву
Политика Азия
04:00
В зоопарке поселились две китайские панды
Новости Москвы
05:08
«Секс со Сталиным» может принести России пользу
Общество Статьи
03:50
Зеленский обратился к руководству России
Украина В мире
10:02
Запуск танка вручную показали на видео
Армия
00:47
В Москве открылся «клубничный» сезон
Новости Москвы
04:17
Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров
Украина В мире
01:09
Пропустившим совещание губернаторам пожелали успехов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение