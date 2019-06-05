У будущих танкистов начались выпускные экзамены

Всего они длятся 12 дней, за которые будущим танкистам нужно продемонстрировать боевую выучку.

Курсанты Еланского учебного центра сдают сейчас свои выпускные экзамены на танках Т-72Б. На огневом рубеже — экипажи танков Т-72-Б. Они демонстрируют навыки стрельбы из штатной 125-миллиметровой пушки осколочно-фугасным снарядами. Мишени им предстоит поразить в движении и во время остановок. Это — всего одно контрольное упражнение.

За 12 экзаменационных дней танкистам нужно сдать зачёты по вождению боевых машин, по тактике, уложиться в нормативы по физической подготовке и показать навыки владения стрелковым оружием.