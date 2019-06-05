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«Вахта памяти»: военнослужащие ЮВО нашли останки советского воина под Моздоком 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: Минобороны
Военнослужащие обнаружили останки воина Красной Армии, погибшего примерно в 1942-1943 годах. Также они смогли найти истлевшее обмундирование, фрагмент каски, сапоги и другую экипировку.
Военнослужащие 58-й армии ЮВО обнаружили останки погибшего советского воина на рубеже обороны «Эльхотовские ворота». Это произошло в ходе акции «Вахта памяти».
Поисковый отряд из 400 военнослужащих вел поиски с середины мая в посменном режиме. Каждую неделю в этой деятельности принимали участие около двухсот человек.
Военнослужащие обнаружили останки воина Красной Армии, погибшего примерно в 1942-1943 годах. Также они смогли найти истлевшее обмундирование, фрагмент каски, сапоги и другую экипировку.
Кроме того, на Терском хребте под Моздоком был найден немецкий снаряд «Ванюша». Боеприпас весил более ста килограмм, его уничтожили с помощью специального накладного заряда путем подрыва. В годы войны он не взорвался, поскольку попал в мягкий грунт.
Акция «Вахта памяти» стартовала в мае и продлится до середины октября. Ее цель — поиск останков погибших советских воинов и установление их личности. В целях идентификации участники акции сверяют солдатские медальоны и работают с архивными документами.
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Армия , Войска , Моздок
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