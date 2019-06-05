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Российский Су-35 перехватил самолет США над Средиземным морем 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский истребитель Су-35 перехватил американский противолодочный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота США.
По данным ведомства, Су-35 перехватил американское воздушное судно три раза за три часа. Второй перехват был небезопасным, поскольку российский самолет пролетел на высокой скорости непосредственно перед P-8A, что создало угрозу для экипажа.
Пилоты P-8A сообщили, что перехват длился около 28 минут.
После маневра они попали в волну турбулентности.
Пресс-служба Шестого флота обвинила российский экипаж в безответственных действиях. В ведомстве настаивают, что самолет США действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал россиян.
В конце мая Генштаб Испании показал фотографии самолетов военно-воздушных сил (ВВС) России, которые перехватила воздушная полиция НАТО. Испанские самолеты пошли на перехват после того, как российские истребители вошли в воздушное пространство «восточного фланга» блока.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , НАТО , США
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