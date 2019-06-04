Почётный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд заявил, что с началом кризиса на Украине в 2014 году мир вошёл в эпоху новой холодной войны. Он считает, что именно на украинской границе может возникнуть эскалация, которая приведёт к полномасштабной войне США и России.
Кроме того, по словам эксперта, ситуацию в мире может обострить кризис в Белоруссии или другом регионе между НАТО и РФ. При этом для того, чтобы избежать подобного развития событий, необходимо повысить уровень доверия между Москвой и Вашингтоном, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что НАТО проведёт дополнительные учения в Чёрном море совместно с Украиной. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг во время брифинга с главой Незалежной Владимиром Зеленским.