Генсек НАТО заявил о растущем присутствии США в Польше 

НАТО и США всё больше расширяют своё присутствие в Польше, заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой. Он отметил, что приветствует серьёзные обязательства Вашингтона по европейской безопасности.
Политик подчеркнул, что обсуждение США и Польшей увеличения американского военного присутствия — это двустороннее соглашение. При этом оно является частью общего присутствия союзников по НАТО в Европе, передаёт ТАСС.
Как ранее писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна с нетерпением ждёт проведения выездного заседания НАТО. Соответствующее заявление политик сделал в ходе встречи с генеральным секретарём Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.