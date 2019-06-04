Генсек НАТО заявил о растущем присутствии США в Польше

Политик подчеркнул, что обсуждение США и Польшей увеличения американского военного присутствия — это двустороннее соглашение. При этом оно является частью общего присутствия союзников по НАТО в Европе, передаёт ТАСС.