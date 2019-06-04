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Генсек НАТО заявил о растущем присутствии США в Польше 

News.ru + ещё 2 57 минут назад
Фото: Eric Lalmand/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
НАТО и США всё больше расширяют своё присутствие в Польше, заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой. Он отметил, что приветствует серьёзные обязательства Вашингтона по европейской безопасности.
Политик подчеркнул, что обсуждение США и Польшей увеличения американского военного присутствия — это двустороннее соглашение. При этом оно является частью общего присутствия союзников по НАТО в Европе, передаёт ТАСС.
Как ранее писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна с нетерпением ждёт проведения выездного заседания НАТО. Соответствующее заявление политик сделал в ходе встречи с генеральным секретарём Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
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Армия , В мире , Европа , Анджей Дуда , Йенс Столтенберг , Владимир Зеленский , НАТО , ИТАР-ТАСС , Польша , США
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