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Пентагону предрекли мужское доминирование 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Wikipedia
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан хочет разбавить сотрудников Пентагона женщинами, однако у него это вряд ли получится. Об этом пишет Foreign Policy.
Издание отмечает, что в последние годы как в политике, так и в сфере национальной безопасности стало больше женщин. В качестве пример приводятся в том числе директор ЦРУ Джина Хаспел и главы компаний, выполняющих оборонные заказы.
При этом с момента прихода Шанахана из Пентагона ушло множество сотрудников, в том числе и высокопоставленных женщин. В этой связи он хочет воспользоваться открытыми вакансиями, чтобы привнести разнообразия. В частности, он уже выдвинул Барбару Баретт на гражданскую должность министра ВВС США вместо ушедшей Хизер Уилсон.
Однако к подобным инициативам специалисты относятся крайне скептически. По словам одной из бывших сотрудниц ведомства Лорен Шульман (Loren DeJonge Schulman), за время президентства Дональда Трампа была «создана самая мужская администрация со времен [Рональда] Рейгана» — то есть за 30 лет.
По ее оценке, Министерство обороны «одно из худших, если не худшее, в деле назначения женщин на лидерские посты на всех уровнях: гражданском и военном». Она также рассказала, что бывшие коллеги рассказывают о грубом и открытом женоненавистничестве со стороны чиновников более высокого ранга.
Foreign Policy отмечает, что в Пентагоне сейчас на руководящих должностях работают всего четыре женщины. При этом в целом из 53 утвержденных или ожидающих утверждения постов 46 отошли мужчинам.
В марте сообщалось, что число незанятых постов в Пентагоне и, соответственно, временно исполняющих обязанности достигло беспрецедентно высокого уровня.
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Армия , В мире , США , Патрик Шанахан , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , ЦРУ , Foreign Policy
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