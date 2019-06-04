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Мэй пообещала предоставить НАТО новейшие британские авианосцы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом объявила, что новейшие британские авианосцы Queen Elizabeth будет предоставлен в распоряжение НАТО.
"Я рада объявить, что НАТО вскоре сможет призвать авианосцы класса Queen Elizabeth и самолеты F-35 для противостояния угрозам по всему миру", — сказала Мэй.
В свою очередь, глава Минобороны Великобритании Пенни Мордонт отметила, что предоставление Великобританией для нужд НАТО авианосцев Queen Elizabeth и Prince of Wales наилучшим образом свидетельствует о лидирующей роли Соединенного Королевства в обеспечении европейской безопасности.
Queen Elizabeth, названный в честь королевы Елизаветы I, — самый крупный военный корабль, построенный в Великобритании. Стандартная авиагруппа корабля насчитывает до 40 самолетов и вертолетов. В 2018 году авианосец совершил свое первое плавание — в США.
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Комментарии
Армия , Оружие , Тереза Мэй , Дональд Трамп , Министерство обороны , НАТО , США , Великобритания
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