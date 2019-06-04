Мэй пообещала предоставить НАТО новейшие британские авианосцы

"Я рада объявить, что НАТО вскоре сможет призвать авианосцы класса Queen Elizabeth и самолеты F-35 для противостояния угрозам по всему миру", — сказала Мэй.

В свою очередь, глава Минобороны Великобритании Пенни Мордонт отметила, что предоставление Великобританией для нужд НАТО авианосцев Queen Elizabeth и Prince of Wales наилучшим образом свидетельствует о лидирующей роли Соединенного Королевства в обеспечении европейской безопасности.

Queen Elizabeth, названный в честь королевы Елизаветы I, — самый крупный военный корабль, построенный в Великобритании. Стандартная авиагруппа корабля насчитывает до 40 самолетов и вертолетов. В 2018 году авианосец совершил свое первое плавание — в США.