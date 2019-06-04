Украина отправила на учения НАТО наказанную за трусость бригаду

Cводная ротно-тактическая группа 25-й отдельной воздушно-десантной Днепропетровской бригады приняла участие в учениях Saber Guardian-2019, которые проходят в Румынии . Об этом в Facebook сообщает пресс-служба командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Первым этапом обучения для украинских десантников является планирование будущих действий на следующие этапы маневров, отработки боевых приказов по стандартам НАТО», — говорится в сообщении.

В учениях принимают участие военнослужащие из стран ЕС , а также из Армении, Грузии и США.

В 2014 году заблокированный в России портал «Цензор.нет» сообщал, что 25-я отдельная бригада ВДВ (тогдашнее название этого вида войск на Украине — прим. «Ленты.ру») Украины будет расформирована за трусость и сдачу оружия. Инцидент с участием бригады произошел 16 апреля 2014-го во время боевых действий в Донбассе. Передовой отряд бригады вошел в город Краматорск, где был заблокирован местными жителями. В результате десантники передали ополченцам три БТР-Д, БМД-1, БМД-2 и САУ 2С9 «Нона-С». Восемь военнослужащих бригады, включая одного офицера, перешли на сторону ополчения, остальные вернулись в место дислокации.