Белоруссия ответила на военные планы США

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Белоруссия выступила против усиления военного присутствия США у границы 

Газета.Ru 1 час назад
Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что белорусская сторона против того, чтобы США усиливали военное присутствие у своих границ. Об этом сообщает РИА «Новости».
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По словам министра, Белоруссия считает эти американские планы «глубоко ошибочными». Он подчеркнул, что военное присутствие США нарушит равновесие сил в регионе.
«Нам непонятна, честно говоря, их цель, в чем она состоит», — добавил Макей.
Как отметил министр, такой шаг со стороны США может бы спровоцировать прямое боевое столкновение.
Ранее сообщалось, что Белоруссия пытается договориться с Россией о перспективных направлениях интеграции.
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Армия , Видео , Владимир Макей , МИД , США
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