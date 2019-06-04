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Источник: Китай в июне протестирует ракеты С-400, поставленные Россией 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Боевые расчеты Народно-освободительной армии Китая в начале июня выполнят на одном из китайских полигонов тестовые стрельбы ракетами С-400, поставленными РФ в апреле взамен поврежденных при транспортировке в конце декабря 2017 года. Об этом сообщил во вторник ТАСС военно-дипломатический источник.
"Планируется, что в первой декаде июня китайские военные на одном из своих полигонов проведут тестовые пуски ракет системы С-400 "Триумф", поставленных в апреле Россией Китаю взамен поврежденных. Как и при стрельбах в прошлом году, намечено запустить две ракеты по баллистической и аэродинамической целям", — сказал собеседник агентства.
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