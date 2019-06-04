В ЛНР заявили, что военные Украины продают боеприпасы ополченцам

Украинские силовики в очередной раз продали ополченцам боеприпасы. На этот раз в результате сделки армия самопровозглашенной Луганской народной республики получила ящик с патронами и минами. И такой «рынок» вовсе не единичная акция, а привычное явление. В ополчении еще в 2017 году говорили, что украинская армия — основной поставщик для вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко сообщил об очередном факте продажи украинскими военнослужащими оружия ополченцам. По его словам, народная милиция ЛНР получила от ВСУ ящик с патронами калибра 7,62 мм и минами к 82-мм минометам.

«Особо предприимчивые офицеры и солдаты 25-й бригады, не желая упускать шанс нажиться, организовали каналы сбыта боеприпасов, продавая их по низким ценам местному населению. Для продажи более крупной партии командир 2-го батальона 25-й бригады подполковник Сущенко в середине мая вышел на связь с военнослужащими народной милиции с предложением о реализации ящика патронов калибра 7,62 мм и мин к 82-мм минометам», — рассказал луганский военный.

Он отметил, что украинские силовики сделали схрон у линии соприкосновения, а бойцы народной милиции извлекли оттуда боеприпасы по переданным координатам.

И такие прецеденты отнюдь не редкость в вооруженном конфликте на востоке Украины . Только 21 мая Филипоненко сообщал о задержании военной прокуратурой Украины офицеров ВСУ, причастных к хищению более чем 270 артиллерийских снарядов.

«Вчера в районе населенного пункта Трехизбенка следователи обнаружили тайник с крупнокалиберными боеприпасами… В ходе проведения следственных мероприятий задержаны четыре должностных лица, все они являются офицерами бригады, непосредственно отвечающими за учет и хранение оружия и боеприпасов», — отметил он.

Филипоненко уточнил, что всего из тайника было изъято более 270 152-мм артиллерийских снарядов ОФ-22 и порядка 350 взрывателей РГМ-2.

Довольно часто о подобном сообщалось и в прошлом году. 26 августа представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что участники одного из украинских националистических подразделений продали ополчению республики миномет «Василек» и боеприпасы к нему. Он объяснил продажу оружия попыткой избежать конфискации неучтенного вооружения.

«Представители одного из подразделений УДА («Украинская добровольческая армия» — экстремистское украинское объединение радикальных националистических организаций, запрещенных в России — «Газета.Ru») для исключения конфискации неучтенного вооружения продали нам очередной автоматический миномет 2Б9 «Василек» и боеприпасы к нему», — заявил он.

Такой шаг украинских силовиков, по его мнению, связан с «жесткими мероприятиями по зачисткам со стороны СБУ » накануне визита в подконтрольную Киеву Авдеевку украинского руководства.

Всего за месяц до этого о продаже украинскими военнослужащими оружия ополченцам Донбасса заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин . Он обратил внимание, что ранее командование самопровозглашенной республики уже сообщало о продаже украинскими силовиками оружия, «подтвердив свои данные демонстрацией трофейных пулеметов Калашникова и номерного списка проданного оружия».

«Мы подтверждаем, что оружие продается как на нашу сторону, так и на территорию Украины», — отметил Басурин.

По его словам, украинские силовики продают оружие в ДНР еще с 2014 года. В момент, когда он делал такое заявление, украинское командование, по его словам, проводило проверки в подразделениях силовиков.

За год до этого, 25 июля, он сообщил о продаже ВСУ ополченцам американского беспилотника, назвав украинскую армию «основным поставщиком для вооруженных сил ДНР».

«Так, несколько дней назад военнослужащие одного из подразделений ВСУ на Мариупольском направлении предоставили в постоянное пользование нашим защитникам беспилотные летательные аппараты», — отметил Басурин, уточнив, что речь идет о продаже силовиками одного «дорогостоящего американского» беспилотного летательного аппарата.

Тремя днями ранее официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что военнослужащие ВСУ при ротации подразделений у линии соприкосновения в Донбассе продают друг другу оборудованные позиции.

«По нашей информации, в настоящее время при ротации подразделений из зоны проведения АТО (антитеррористической операции, в 2018 году была трансформирована в операцию объединенных сил. — «Газета.Ru») введено негласное правило — выкупать вновь прибывшими подразделениями подготовленные позиции», — рассказал Марочко.

По его словам, стоимость подобных сделок — «от нескольких ящиков водки и ящика гранат до 10-15 тыс. гривен (24-36 тыс. руб. — „Газета.Ru“)».