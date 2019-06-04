Эксперт оценил возможности новой противоракеты ВКС России

Заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединённой системы ПВО государств-участников СНГ 2003-2007 годов генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в беседе с телеканалом «Звезда» оценил возможности новой российской ракеты системы противоракетной обороны.

«Это современная противоракета, которая может перехватывать в космосе и околокосмическом пространстве все аэродинамические цели, которые имеются на вооружении у вероятного противника», — заявил он.

Как отметил эксперт, технику разрабатывают так, чтобы средства обороны превосходили средства нападения на 10-15 лет.

Ранее ВКС России провели испытание новой ракеты системы ПРО в Казахстане.

Член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Василий Дандыкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о крейсере «Адмирал Нахимов».