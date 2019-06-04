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Эксперт оценил возможности новой противоракеты ВКС России 

RT на русском 1 час назад
Фото: пресс-служба Минобороны РФ
Заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединённой системы ПВО государств-участников СНГ 2003-2007 годов генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в беседе с телеканалом «Звезда» оценил возможности новой российской ракеты системы противоракетной обороны.
«Это современная противоракета, которая может перехватывать в космосе и околокосмическом пространстве все аэродинамические цели, которые имеются на вооружении у вероятного противника», — заявил он.
Как отметил эксперт, технику разрабатывают так, чтобы средства обороны превосходили средства нападения на 10-15 лет.
Ранее ВКС России провели испытание новой ракеты системы ПРО в Казахстане.
Член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Василий Дандыкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о крейсере «Адмирал Нахимов».
RT на русском: последние новости
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Армия , Оружие , ТК "Звезда"
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