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Установку «острова» на авианосец показали на видео 

Российская Газета 49 минут назад
ВМС США опубликовали видео установки надстройки на атомный авианосец John F. Cennedy. Операция прошла на верфи в Ньюпорт Ньюс, Виргиния.
— Цифровые технологии позволили с точностью до миллиметра определить место, куда мощный кран опустил огромную стальную конструкцию, — рассказали на верфи.
Длина надстройки 22 метра, ширина — 10, высота — 27,5 метра, пишет "Популярная механика". "Остров" бронирован, в нем в несколько ярусов расположены корабельный мостик, системы связи и мониторинга работы корабельных систем, диспетческая взлета и посади, а также Pri-Fly — центр управления полетами, контролирующий воздушную обстановку в радиусе восьми километров от авианосца.
Установка надстройки означает, что авианосец готов примерно на 90 процентов. Операцию приурочили к дню рождения 35 президента США Джона Ф. Кеннеди, в честь которого назван корабль.
USS John F. Cennedy (CVN-79) — второй атомный авианосец типа Gerald R. Ford. Корабли этого проекта сменят в ВМС США авианосцы типа Nimitz. Расчетная стоимость постройки корабля 11,3 миллиарда долларов, спуск на воду запланирован на 2019 год.
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Комментарии
Армия , Видео , Оружие , Джон Кеннеди , журнал "Популярная механика" , США
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