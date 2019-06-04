Испытания дальнобойного «Панциря» завершатся в 2021 году

Государственные испытания модернизированного зенитного комплекса "Панцирь-СМ" с улучшенными боевыми характеристиками завершатся в 2021 году. Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Обновленный комплекс укомплектуют ракетой, способной развивать вдвое большую скорость по сравнению со штатным боеприпасом 57Э6Е комплекса "Панцирь-С1": 3000 метров в секунду против 1300. Другим важным улучшением станет многофункциональный радар прицеливания с фазированной антенной решеткой — с ним дальность прицельной стрельбы "Панциря" возрастет до 40 километров, а радиус обнаружения целей — до 75 км. Эти показатели также вдвое превосходят возможности предшественника.