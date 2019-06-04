«Коммерсант» удалил статью о поставках Су-35 в Египет

Статья о поставках истребителей Су-35 в Египет удалена с сайта газеты «Коммерсант». По словам представителя издательского дома, это произошло из-за того, что озвученная в материале информация не подтвердилась.

После этой статьи последовали опровержения, и наш дополнительный фактчекинг показал, что информация из этой статьи действительно не подтверждается, — цитирует «Интерфакс» анонимного представителя издания.

Ранее Forbes обратил внимание на то, что с сайта «Коммерсанта» исчезла публикация о поставке Россией истребителей Су-35 в Египет. Издание предположило, что исчезновение статьи может быть связано с составленным на газету административным протоколом.

Как заявил директор правового департамента «Коммерсанта» Георгий Иванов , в издательском доме до сих пор не знают, что стало поводом для возбуждения дела, поскольку «нет никакой информации из суда».

Авторами публикации о Су-35 были Иван Сафронов и Александра Джорджевич, которые в конце мая уволились из «Коммерсанта» после скандала со статьёй о спикере Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Как писал News.ru, 3 июня стало известно, что издательский дом «Коммерсант» хотят привлечь к административной ответственности за разглашение государственной или иной охраняемой законом тайны. Соответствующее административное дело о «злоупотреблении свободой СМИ» зарегистрировал мировой судебный участок Москвы № 389.