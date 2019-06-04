Шойгу: Российская армия в 2019 году получит более 400 единиц новой бронетехники

В Российскую армию в 2019 году должно поступить свыше 400 новых и модернизированных единиц бронетанковой техники, среди которых танки Т-72БЗМ с отечественными прицельно-наблюдательными комплексами, Т-90М «Прорыв-3», Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-1АМ, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу . Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в настоящее время разрабатывается новейшая боевая машина пехоты Т-15 на платформе «Армата» с боевым модулем «Кинжал» и 57-миллиметровым орудием, рассказал министр.

Ранее Шойгу сообщил, что Вооружённые силы России с 2013 года получили свыше 115 тысяч единиц современной техники связи. В результате её доля увеличилась почти вдвое и составила 68 процентов.