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Шойгу: Российская армия в 2019 году получит более 400 единиц новой бронетехники 

Парламентская газета + ещё 3 1 час назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
В Российскую армию в 2019 году должно поступить свыше 400 новых и модернизированных единиц бронетанковой техники, среди которых танки Т-72БЗМ с отечественными прицельно-наблюдательными комплексами, Т-90М «Прорыв-3», Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-1АМ, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, в настоящее время разрабатывается новейшая боевая машина пехоты Т-15 на платформе «Армата» с боевым модулем «Кинжал» и 57-миллиметровым орудием, рассказал министр.
Ранее Шойгу сообщил, что Вооружённые силы России с 2013 года получили свыше 115 тысяч единиц современной техники связи. В результате её доля увеличилась почти вдвое и составила 68 процентов.
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Армия , Оружие , Сергей Шойгу , Министерство обороны
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