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У латышского крестьянина отняли зенитную пушку 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Суд в Латвии постановил конфисковать у 60-летнего местного жителя зенитное орудие времен Второй мировой войны, которое стояло во дворе его дома с 1993 года.
40-миллиметровая зенитная пушка Bofors L60 1930 года выпуска была найдена Андрисом Клявой на бывшем полигоне советской армии в Зварде — во времена СССР ее использовали в качестве цели для авиации. Сначала предполагалось, что находка может пригодиться Земессардзе (латвийская добровольная вооруженная организация — прим. ВЗГЛЯД), однако выяснилось, что орудие в нерабочем состоянии, тогда пушка осталась во дворе Клявы как экспонат, сообщает издание Delfi.
Уточняется, что Клява на всякий случай перепилил ствол и запаял патронник орудия. Однако все равно нарушил закон, так как без соответствующего разрешения заполучил «ключевые части оружия».
При обыске у охотника Клявы нашли и другое нелегальное оружие: две винтовки «Маузер» довоенного производства, винтовку Мосина, пистолет-пулемет ППШ, пистолет-пулемет MP-40 и 76-миллиметровый артиллерийский снаряд, признанный взрывоопасным.
В суде прокурор просил не наказывать Кляву, так как он является патриотом, а нарушения совершил не по злому умыслу, а из-за плохого знания законов Латвии, да и оружие предназначалось для развлечения туристов. Однако суд постановил конфисковать все оружие, в том числе и легальное, назначил 80 часов общественных работ и исключил мужчину из рядов Земессардзе.
Ранее сообщалось, что в ЦФО задержали группировку поклонников Адольфа Гитлера из 30 человек.
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Армия , Оружие , Латвия
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