Эрдоган опроверг отказ от С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не откажется от приобретения российских комплексов противовоздушной обороны С-400. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган отметил, что Турция выполняет все требования заключенных соглашений и не откажется от поставок.

«Нет речи о том, что мы сделаем шаг назад по вопросу об С-400. У нас есть соглашение, которое мы выполняем», — подчеркнул глава государства.

По его словам, Турция могла закупить американские ЗРК Patriot, но такого предложения не было.

31 мая стало известно, что президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании исследовательской рабочей группы по комплексам С-400.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.