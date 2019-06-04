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Эрдоган опроверг отказ от С-400 

Lenta.ru + ещё 2 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не откажется от приобретения российских комплексов противовоздушной обороны С-400. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Эрдоган отметил, что Турция выполняет все требования заключенных соглашений и не откажется от поставок.
«Нет речи о том, что мы сделаем шаг назад по вопросу об С-400. У нас есть соглашение, которое мы выполняем», — подчеркнул глава государства.
По его словам, Турция могла закупить американские ЗРК Patriot, но такого предложения не было.
31 мая стало известно, что президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании исследовательской рабочей группы по комплексам С-400.
Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.
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Армия , Оружие , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Турция
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