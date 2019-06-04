«Паладина» на базе БМП-3 покажут на «Армии-2019»

Робототехнический комплекс "Паладин" на базе БМП-3 представят на международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Его разработали во Всероссийском научно-исследовательском институте "Сигнал"

Как пишет ТАСС, на сайте госзакупок разместили договор на комплексное страхование рисков, связанных с участием в выставочных мероприятиях робота "Паладин" с необитаемым отделением "Драгун" на базе шасси БМП-3. В его составе робототехнический комплекс и переносной пульт управления. Называется и страховая сумма — это 80 миллионов рублей.

Напомним, ВНИИ "Сигнал" в 2015 году представил и боевой робототехнический комплекс "Удар" на платформе БМП-3. "Удар" — это беспилотная машина с боевым модулем, который включает скорострельную пушку калибра 30 миллиметров, пулемет калибра 7,62 миллиметра и установку противотанковых управляемых ракет "Корнет".