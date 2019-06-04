Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония прекращает поиски разбившегося истребителя F-35А 

ТК «Звезда» + ещё 2 39 минут назад
Фото: f35.com
Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A сил самообороны Японии пропал с радаров 9 апреля.
Правительство Японии решило прекратить поиски обломков многоцелевого боевого самолета пятого поколения F-35A сил самообороны страны, которые продолжались почти два месяца. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.
Вместе с этим японские власти решили возобновить в ближайшее время полеты F-35A, которые были отменены из-за крушения.
Девятого апреля четыре самолета вылетели с авиабазы Мисава для выполнения учебных задач. Через несколько минут после вылета, один из истребителей исчез с экранов радаров. И только в начале мая, почти месяц спустя, были обнаружены фрагменты черного ящика разбившегося F-35A, который был найден недалеко от места катастрофы у побережья Аомори.
ТК «Звезда»: последние новости
Шойгу назвал сроки окончания работ над новым военным спутником «Барс-М» Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил Максимальная точность: эскадрильи Су-34 отработали «уничтожение» наземных целей бомбами и ракетами под Челябинском
Армия , Оружие , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков обратился к Киеву с советом131
Кремль прокомментировал новую работу Кучмы51
«Я тоже агент Кремля»: Зеленский выбрал пресс-секретаря33
Пока вы спали: Самолеты россиян улетают без багажа23
Назван зачинщик смертельной драки со спецназовцем13
Видео
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
01:12
Команда Зеленского готовит план «возвращения Крыма»
В мире Конфликты
02:15
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины
Общество В мире
02:41
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу
В мире
01:27
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление
В мире Европа
01:00
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»
В мире Политика
02:19
Убийцы спецназовца ГРУ сбежали в Армению
Происшествия
02:19
Умер рядом с домом: что известно об убитом спецназовце
Криминал Происшествия
00:26
«Агент Кремля»: признание пресс-секретаря Зеленского
Украина В мире
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение