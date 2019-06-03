Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии, сообщил источник

"Россия заблокировала заявление в СБ ООН с призывом к сторонам "полностью подтвердить приверженность договоренностям о прекращении огня российско-турецкого меморандума, подписанного 17 сентября 2018 года", — сказал собеседник агентства.

Заявление, подготовленное "гуманитарной тройкой", — Бельгией, Германией и Кувейтом — "призывало все стороны вернуться к полному соблюдению российско-турецкого соглашения о прекращении огня, подчеркивая необходимость привлечения нарушителей международного права к ответственности и что любое возвращение беженцев должно быть безопасным, добровольным и достойным".

Как сообщил РИА Новости другой источник, причина, по которой Россия не согласилась на выпуск данного заявления, в его избыточности при наличии меморандума.