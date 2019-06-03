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Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии, сообщил источник 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россия не поддержала предложение Кувейта, Германии и Бельгии выступить с заявлением от имени Совбеза ООН с призывом к сторонам в Сирии подтвердить прекращение огня, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
"Россия заблокировала заявление в СБ ООН с призывом к сторонам "полностью подтвердить приверженность договоренностям о прекращении огня российско-турецкого меморандума, подписанного 17 сентября 2018 года", — сказал собеседник агентства.
Заявление, подготовленное "гуманитарной тройкой", — Бельгией, Германией и Кувейтом — "призывало все стороны вернуться к полному соблюдению российско-турецкого соглашения о прекращении огня, подчеркивая необходимость привлечения нарушителей международного права к ответственности и что любое возвращение беженцев должно быть безопасным, добровольным и достойным".
Как сообщил РИА Новости другой источник, причина, по которой Россия не согласилась на выпуск данного заявления, в его избыточности при наличии меморандума.
"Всем известны позиции сторон по этому вопросу, отдельные заявления по нему не нужны", — сказал собеседник агентства.
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Армия , В мире , Политика , Совбез ООН , РИА Новости , Бельгия , Германия , Кувейт , Сирия
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