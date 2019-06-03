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Пара F-35 описала «небесный пенис» 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Facebook
Два истребителя пятого поколения F-35 Lightning II 56-го истребительного крыла ВВС США 28 мая в ходе учебного полета над авиабазой Люк в Аризоне оставили в небе конденсационный след, напоминающий пенис, сообщает The Aviationist. Соответствующее изображение конденсационного следа можно найти, например, в Facebook.
Как заявил CNN официальный представитель базы Люка, оставленный истребителями F-35 Lightning II конденсационный след появился в ходе обычных учений, а его необычная форма, привлекшая внимание наблюдателей, возникла случайно.
В январе F-35A Lightning II на авиабазе Люк показал фигуры высшего пилотажа.
В ноябре 2018 года испанский военно-транспортный самолет Airbus A400M начертил в небе над Кадисским заливом изображение «пениса в коробке» (по шуточной песне Dick in a Box («Пенис в коробке») популярного американского комик-трио The Lonely Island).
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Армия , Оружие , CNN , США
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