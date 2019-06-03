Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские военные наладили продажу боеприпасов в ЛНР 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Постоянный канал торговли боеприпасами организовали украинские военнослужащие. По отработанному маршруту перебрасывались цинки с автоматными патронами и ящики с минометными минами.
Офицеры и солдаты 25-й бригады, не желая упускать шанс нажиться, организовали каналы сбыта боеприпасов. Их продавали по низким ценам местному населению, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
«Для продажи более крупной партии командир 2 батальона 25-й бригады подполковник Сущенко в середине мая вышел на связь с военнослужащими Народной милиции с предложением о реализации ящика патронов калибра 7,62 миллиметра и мин к 82-мм минометам», — рассказал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По его словам, украинские силовики сделали «схрон» у линии соприкосновения. Потом передали координаты в ЛНР. Сотрудники Народной милиции позже извлекли боеприпасы из указанного тайника. Процесс сняли на видео — для подтверждения.
«Мы неоднократно заявляли о фактах продажи украинскими военнослужащими оружия и боеприпасов жителям подконтрольных Киеву районов у линии соприкосновения и других территорий Украины, а также хищений крупных партий боеприпасов со складов ВСУ», — добавил Филипоненко.
360tv.ru: последние новости
Эксперт рассказал, чем российские МиГ‐35 превосходят американские F‐35 Отзыв военных специалистов из Венесуэлы опровергли в МИД Трамп потребовал от России прекратить «удары в Идлибе»
Комментарии
Армия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чёрный дым: В московском метро произошло ЧП10
Ассанжа передумали арестовывать1
Не признают Крым: Европа продлевает санкции94
Умер Владимир Горевой1
Минобороны отреагировало на снос памятника Жукову38
Видео
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
09:34
Ассанжа передумали арестовывать
В мире
01:08
Минобороны отреагировало на снос памятника Жукову
Украина В мире
02:20
Умер Владимир Горевой
Общество
02:15
Не признают Крым: Европа продлевает санкции
Политика В мире
02:19
«Незамедлительно освободить»: ЕС обратился к России
Европа В мире
05:54
Панин осуществил детскую мечту
Шоу-бизнес
01:06
Умерла звезда «Спокойной ночи, малыши!»
Общество Статьи
02:55
Установлена личность возможного убийцы спецназовца
Происшествия Криминал
02:51
Шнуров раскритиковал рэп-баттлы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение