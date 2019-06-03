Украинские военные наладили продажу боеприпасов в ЛНР

Постоянный канал торговли боеприпасами организовали украинские военнослужащие. По отработанному маршруту перебрасывались цинки с автоматными патронами и ящики с минометными минами.

Офицеры и солдаты 25-й бригады, не желая упускать шанс нажиться, организовали каналы сбыта боеприпасов. Их продавали по низким ценам местному населению, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

«Для продажи более крупной партии командир 2 батальона 25-й бригады подполковник Сущенко в середине мая вышел на связь с военнослужащими Народной милиции с предложением о реализации ящика патронов калибра 7,62 миллиметра и мин к 82-мм минометам», — рассказал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, украинские силовики сделали «схрон» у линии соприкосновения. Потом передали координаты в ЛНР. Сотрудники Народной милиции позже извлекли боеприпасы из указанного тайника. Процесс сняли на видео — для подтверждения.