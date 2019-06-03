Международные кадетские игры начались в России

Армении и Свыше 250 воспитанников довузовских образовательных организаций из России Белоруссии примут участие в Международных кадетский играх — 2019, которые стартовали в подмосковном парке «Патриот».

На открытии соревнований статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков передал ребятам приветственные слова главы Минобороны РФ , генерала армии Сергея Шойгу

В них министр призвал участников «закалять характер, учиться принимать нестандартные решения, ставить перед собой новые цели и успешно достигать их».

По данным пресс-службы Минобороны, свои спортивные, творческие и интеллектуальные способности на играх продемонстрируют 11 команд, из которых девять — российские, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что кадеты корпуса подготовки офицеров резерва армии США посетили военные учебные заведения Узбекистана. Учащиеся приехали в Чиркикское высшее танковое командно-инженерное училище и смогли прокатиться на советском танке Т-64БВ.