Свыше 250 воспитанников довузовских образовательных организаций из России, Армении и Белоруссии примут участие в Международных кадетский играх — 2019, которые стартовали в подмосковном парке «Патриот».
На открытии соревнований статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков передал ребятам приветственные слова главы Минобороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу.
В них министр призвал участников «закалять характер, учиться принимать нестандартные решения, ставить перед собой новые цели и успешно достигать их».
По данным пресс-службы Минобороны, свои спортивные, творческие и интеллектуальные способности на играх продемонстрируют 11 команд, из которых девять — российские, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что кадеты корпуса подготовки офицеров резерва армии США посетили военные учебные заведения Узбекистана. Учащиеся приехали в Чиркикское высшее танковое командно-инженерное училище и смогли прокатиться на советском танке Т-64БВ.