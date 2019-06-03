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Российские подлодки исследовали применение оружия подо льдом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Три атомные подводные лодки исследовали возможность применения в Арктике оружия подо льдом, сообщил глава пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
«Экипажи атомных подводных лодок Северного флота отработали подготовку к действиям в ледовых условиях Арктики. К выполнению задач подо льдами Северного Ледовитого океана были привлечены подводные атомные ракетные крейсеры «Тула», «Новомосковск» и «Северодвинск», — цитирует представителя флота «Интерфакс».
Он добавил, что субмарины отработали всплытие во льдах и поиск полыньи. Учения проходили в мае в рамках боевой подготовки флота в зимний период обучения, отметил Серга.
В августе 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Арктика стала объектом интересов нескольких государств; по мнению министра, это может спровоцировать конфликты в регионе.
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Армия , Оружие , Сергей Шойгу , Интерфакс
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