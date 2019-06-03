Российские подлодки исследовали применение оружия подо льдом

Три атомные подводные лодки исследовали возможность применения в Арктике оружия подо льдом, сообщил глава пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

«Экипажи атомных подводных лодок Северного флота отработали подготовку к действиям в ледовых условиях Арктики. К выполнению задач подо льдами Северного Ледовитого океана были привлечены подводные атомные ракетные крейсеры «Тула», «Новомосковск» и «Северодвинск», — цитирует представителя флота «Интерфакс».

Он добавил, что субмарины отработали всплытие во льдах и поиск полыньи. Учения проходили в мае в рамках боевой подготовки флота в зимний период обучения, отметил Серга.