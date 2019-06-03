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Финский дрон снял видео из эпицентра артиллерийского обстрела 

TechCult + ещё 1 35 минут назад
На видео, которое заснял военнослужащий сил обороны Финляндии Самули Хаапла с помощью беспилотника DJI Phantom, можно увидеть результаты работы систем залпового огня RM-70. В течение минуты финскими артиллеристами по заданному квадрату было выпущено около 240 122-мм ракет.
Самули Хаапла удалось буквально изнутри заснять заградительный артиллерийский огонь на его конечном участке. Об установке камеры на земле в таких условиях не могло быть и речи. Оператор сумел правильно выбрать точку съемки — дрон находился на небольшой высоте над эпицентром залпа, причем некоторые ракеты пролетали в непосредственной близости от него.
RM-70 — это чехословацкая версия советской РСЗО БМ-21 на шасси автомобиля «Татра», которая производится с 1972 года. Максимальная дальность стрельбы — 22, минимальная — 8 км, калибр 122 мм, количество направляющих — 40, расчет — 4 человека. Она предназначена для массированного подавления противника перед атакой мотострелковых подразделений.
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Армия , Видео , Оружие , Финляндия
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