В Индии пропал военный самолет Ан-32

Военно-транспортный самолёт Ан-32 военно-воздушных сил Индии , вылетевший в понедельник из города Джорхата (северо-восточный штат Ассам), потерял связь с диспетчерами, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на осведомлённые источники.

По словам источников, на борту находились 13 человек. Кем именно они являются, не уточняется. Отмечается, что самолёт поднялся в воздух в 12.25 по местному времени (09.55 мск) и направился в штат Аруначал-Прадеш. В последний раз экипаж воздушного судна выходил на связь с землёй в 13.00 (10.30 мск), указывают источники.

Официальные представители индийских ВВС и минавиации республики пока никак не прокомментировали случившееся.