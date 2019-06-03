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В Индии пропал военный самолет Ан-32 

РИА Новости + ещё 3 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Военно-транспортный самолёт Ан-32 военно-воздушных сил Индии, вылетевший в понедельник из города Джорхата (северо-восточный штат Ассам), потерял связь с диспетчерами, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на осведомлённые источники.
По словам источников, на борту находились 13 человек. Кем именно они являются, не уточняется. Отмечается, что самолёт поднялся в воздух в 12.25 по местному времени (09.55 мск) и направился в штат Аруначал-Прадеш. В последний раз экипаж воздушного судна выходил на связь с землёй в 13.00 (10.30 мск), указывают источники.
Официальные представители индийских ВВС и минавиации республики пока никак не прокомментировали случившееся.
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Армия , Происшествия , Джорхат , Индия
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