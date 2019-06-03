Ту-22М3М испытали в разных погодных условиях

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры испытаний новейшей модификации дальнего бомбардировщика Ту-22М3М в разных погодных условиях на различных высотах и скоростях.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М с крылом изменяемой стреловидности создан для борьбы с авианосными группировками противника на морских театрах военных действий. Его разработка велась в 1960-х годах, а первый полёт самолёт совершил в 1969 году. Крыло изменяемой стреловидности позволяет самолёту иметь одновременно высокую скорость и хорошие взлётно-посадочные характеристики.

За годы производства было построено 497 ракетоносцев-бомбардировщиков, в том числе 268 Ту-22М3. На сегодняшний день на вооружении ВКС РФ стоит более 60 Ту-22М3, самолёты применялись в нескольких вооруженных конфликтах, в том числе неоднократно наносили удары по террористам в Сирии. Модификация Ту-22М3М оснащена новым вооружением и бортовым оборудованием, но детальная информация засекречена.