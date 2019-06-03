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Пентагон похвастался укладкой асфальта 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Научно-исследовательский центр Инженерных войск США продемонстрировал технологию нанесения асфальтового покрытия для взлётно-посадочных полос и автомобильных дорог.
Не секрет, что покрытие взлётно-посадочных полос на военных аэродромах с их постоянными тренировочными, испытательными и боевыми вылетами изнашивается довольно быстро, равно и автомобильные дороги на военных базах. Департамент науки и технологий Министерства обороны США решил использовать для быстрого и качественного ремонта покрытия технологию укладки горячего асфальта, известную как HMA (Hot Mix Asphalt). Военные уверяют, что по качеству и скорости ремонта этой технологии нет равных, особенно для интенсивно эксплуатируемых дорог.
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Комментарии
Армия , Пентагон , США
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