Пентагон похвастался укладкой асфальта 

Научно-исследовательский центр Инженерных войск США продемонстрировал технологию нанесения асфальтового покрытия для взлётно-посадочных полос и автомобильных дорог.
Military flight lines and runways handle a lot of damage. With constant missions, training and flight rotations they start to show wear and tear. Luckily, the @USArmyERDC is here with some future tech to keep us flying. #KnowYourMil pic.twitter.com/lNvx8dO8uZ— Armed with Science (@ArmedwScience) 30 мая 2019 г.
Не секрет, что покрытие взлётно-посадочных полос на военных аэродромах с их постоянными тренировочными, испытательными и боевыми вылетами изнашивается довольно быстро, равно и автомобильные дороги на военных базах. Департамент науки и технологий Министерства обороны США решил использовать для быстрого и качественного ремонта покрытия технологию укладки горячего асфальта, известную как HMA (Hot Mix Asphalt). Военные уверяют, что по качеству и скорости ремонта этой технологии нет равных, особенно для интенсивно эксплуатируемых дорог.