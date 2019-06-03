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Охота за танками: уничтожение Т-34-85 и Т-55 сняли на видео в Йемене 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Йемене хуситы продолжают вести охоту на бронетехнику своих противников. Судя по размещенным в Сети видеороликам, среди пораженных целей в очередной раз оказался танк Т-34-85, принадлежащий бойцам просаудовского президента Хади. Боевые действия происходят в провинции Эд-Дали.
Для атак были применены противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Э", закупленные еще до начала гражданской войны и оказавшиеся в руках повстанцев после того, как они взяли под контроль армейские склады.
Не исключено, что в объектив видеокамеры также попал иранский клон "Корнета" — ПТРК Dehlaviyeh. Это оружие, по данным военного эксперта Юрия Лямина, в последнее время достаточно часто встречается в Йемене, в том числе среди трофеев, доставшихся силам, противостоящим хуситам.
Подбитая "тридцатьчетверка" стала как минимум восьмой легендарной машиной времен Великой Отечественной войны, уничтоженной в Йемене с начала года. До этого хадисты потеряли сразу два таких танка в ходе одного из апрельских боев.
На этом же видео видны поврежденные Т-55. Причем у одного из них после попадания ракеты сразу взорвался боекомплект, что полностью уничтожило бронемашину. У второго повреждения оказались не столь фатальны, но он также вряд ли сможет когда либо вернуться в строй.
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Армия , Оружие , Йемен
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