Охота за танками: уничтожение Т-34-85 и Т-55 сняли на видео в Йемене

Йемене хуситы продолжают вести охоту на бронетехнику своих противников. Судя по размещенным в Сети видеороликам, среди пораженных целей в очередной раз оказался танк Т-34-85, принадлежащий бойцам просаудовского президента Хади. Боевые действия происходят в провинции Эд-Дали

Для атак были применены противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Э", закупленные еще до начала гражданской войны и оказавшиеся в руках повстанцев после того, как они взяли под контроль армейские склады.

Не исключено, что в объектив видеокамеры также попал иранский клон "Корнета" — ПТРК Dehlaviyeh. Это оружие, по данным военного эксперта Юрия Лямина, в последнее время достаточно часто встречается в Йемене, в том числе среди трофеев, доставшихся силам, противостоящим хуситам.

Подбитая "тридцатьчетверка" стала как минимум восьмой легендарной машиной времен Великой Отечественной войны, уничтоженной в Йемене с начала года. До этого хадисты потеряли сразу два таких танка в ходе одного из апрельских боев.

На этом же видео видны поврежденные Т-55. Причем у одного из них после попадания ракеты сразу взорвался боекомплект, что полностью уничтожило бронемашину. У второго повреждения оказались не столь фатальны, но он также вряд ли сможет когда либо вернуться в строй.