В Йемене хуситы продолжают вести охоту на бронетехнику своих противников. Судя по размещенным в Сети видеороликам, среди пораженных целей в очередной раз оказался танк Т-34-85, принадлежащий бойцам просаудовского президента Хади. Боевые действия происходят в провинции Эд-Дали.
Video part 1 from #Qaatabah city in #DALi or #Dale #قعطبة #الضالع u can see just 🔥on mercenaries of al saud!#TOW never missing when #Houthis using it to fire on jihadis s father (al saud al zionzt) pic.twitter.com/BD0fN0FKEv— SyriaWarNews🇸🇾🇳🇴🇮🇷🇮🇶 (@TeriKhamushiKiQ) 31 мая 2019 г.
Для атак были применены противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Э", закупленные еще до начала гражданской войны и оказавшиеся в руках повстанцев после того, как они взяли под контроль армейские склады.
Не исключено, что в объектив видеокамеры также попал иранский клон "Корнета" — ПТРК Dehlaviyeh. Это оружие, по данным военного эксперта Юрия Лямина, в последнее время достаточно часто встречается в Йемене, в том числе среди трофеев, доставшихся силам, противостоящим хуситам.
Подбитая "тридцатьчетверка" стала как минимум восьмой легендарной машиной времен Великой Отечественной войны, уничтоженной в Йемене с начала года. До этого хадисты потеряли сразу два таких танка в ходе одного из апрельских боев.
На этом же видео видны поврежденные Т-55. Причем у одного из них после попадания ракеты сразу взорвался боекомплект, что полностью уничтожило бронемашину. У второго повреждения оказались не столь фатальны, но он также вряд ли сможет когда либо вернуться в строй.